Лопес: Можно считать, что я побил Ломаченко со сломанной ногой

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) завил, что перед боем против Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) имел травмы.

По словам боксера, у него были проблемы с кистью ноги, которая и сейчас беспокоит.

«Мне кололи кортизон (…).

Можно ли считать, что я побил Ломаченко со сломанной ногой? Да. Об этом я и говорю. Но это спорт. Я получил эту травму до боя. Чтобы повреждение беспокоило меня меньше, мы заказали особую обувь.

Мы пытались сделать все, потому что понимали, что Ломаченко будет много двигаться. Ну и справились мы отлично. Ну и еще – когда адреналин тебя захлестывает, то ты многого не чувствуешь», – приводит слова Лопеса XSport.