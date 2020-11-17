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Бокс

Тарас Шелестюк бросил вызов Теренсу Кроуфорду

отАндрей Огородник

Ноя 17, 2020 ,
Тарас Шелестюк

Украинский боксер, обладатель чемпионского пояса WBO NABO & WBA Intercontinental Тарас Шелестюк замахнулся на титульный поединок.

На своей странице в Инстаграм 34-летний боксер бросил вызов непобедимому американцу Теренсу Кроуфорду, который последний свой бой провел ещё в декабре прошлого года.

«Я всегда боксировал с сильнейшими в любительском боксе. Так же хочу боксировать с лучшими и на профи-ринге. Верю, что наш бой с Теренсом Кроуфордом стал бы претендентом на бой года. Теренс и его промоутер часто жалуются, что с ним никто не хочет боксировать. Я всегда был готов на поединок, только они не изъявляли желания драться со мной».

Напомним, на профессиональном ринге на счету Теренса Кроуфорда 36 побед в 36 боях из которых 27 нокаутом. Для сравнения в Шелестюка, который также пока не проигрывал 18 побед в 18 боях, правда нокаутом украинец выиграл лишь десять поединков.

от Андрей Огородник

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