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Бокс

Украинец Амосов может покинуть Bellator?

отАндрей Огородник

Ноя 17, 2020 , ,
Ярослав Амосов

Непобежденный украинский боец престижного американского промоушена Bellator Ярослав Амосов может завершить выступления.

По словам уроженца Ирпеня, его контракт с Bellator подходит к завершению, ему осталось провести всего лишь один бой.

«У меня остался по контракту еще один бой, и это играет свою роль. Мне хочется забрать титул в этой организации. Если дадут титул, то нужно его забирать. Я здесь провел много времени и именно здесь продвинул свою карьеру», – сказав Амосов.

Напомним, на данный момент Ярослав Амосов имеет стопроцентный результат в полусреднем весе. В 25 боях украинец одержал 25 побед. Правда, несмотря на впечатляющую статистику в своей весовой категории он идет лишь на шестом месте.

от Андрей Огородник

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