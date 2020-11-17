Украинец Амосов может покинуть Bellator?

Непобежденный украинский боец престижного американского промоушена Bellator Ярослав Амосов может завершить выступления.

По словам уроженца Ирпеня, его контракт с Bellator подходит к завершению, ему осталось провести всего лишь один бой.

«У меня остался по контракту еще один бой, и это играет свою роль. Мне хочется забрать титул в этой организации. Если дадут титул, то нужно его забирать. Я здесь провел много времени и именно здесь продвинул свою карьеру», – сказав Амосов.

Напомним, на данный момент Ярослав Амосов имеет стопроцентный результат в полусреднем весе. В 25 боях украинец одержал 25 побед. Правда, несмотря на впечатляющую статистику в своей весовой категории он идет лишь на шестом месте.