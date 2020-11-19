Дюбуа вновь заговорил о возможном поединке против Усика

Перспективнейший британский боксер Дэниел Дюбуа не скрывает своего желания выйти в ринг против украинского боксера Александра Усика.

По словам 23-летнего супертяжеловеса, именно Усика он желает видеть среди соперников, после боя против Джойса.

Это был бы потрясающий бой. Он — хороший боец, отличный боец. У него хорошее боксёрское мастерство. Я в предвкушении будущего. Следующий бой потенциально может быть за титул чемпиона мира.

Отметим, Дэниел Дюбуа пока идет без поражений на профессиональном ринге, четырнадцать раз выиграв нокаутом в пятнадцати боях.