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Бокс

Дюбуа вновь заговорил о возможном поединке против Усика

отАндрей Огородник

Ноя 19, 2020 , ,

Перспективнейший британский боксер Дэниел Дюбуа не скрывает своего желания выйти в ринг против украинского боксера Александра Усика.

По словам 23-летнего супертяжеловеса, именно Усика он желает видеть среди соперников, после боя против Джойса.

Это был бы потрясающий бой. Он — хороший боец, отличный боец. У него хорошее боксёрское мастерство. Я в предвкушении будущего. Следующий бой потенциально может быть за титул чемпиона мира.

Отметим, Дэниел Дюбуа пока идет без поражений на профессиональном ринге, четырнадцать раз выиграв нокаутом в пятнадцати боях.

от Андрей Огородник

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