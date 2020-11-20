Кличко заступился за Усика

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко прокомментировал критику в адрес одного из сильнейший украинских боксеров современности Александра Усика.

Накануне боя против Дерека Чисоры, против Усика начали болеть многие украинцы, объясняя свое решение поддержкой боксером УПЦ Московского патриархата, а также его неоднозначную позицию по Крыму.

Знаете что, наше общество настолько политизировано. Пытаются прилепить много вещей. Я знаю Александра. Может кому-то не нравится в какую церковь он ходит, что-то он не так сказал. Может быть. Но я знаю его и могу сказать, что он патриот. Он тот человек, который идентифицирует себя с Украиной и других мыслей на эту тему у него нет. Мы должны поблагодарить его. У него непростая ситуация. Часть семьи живет в Крыму. Он крымчанин, а Крым сейчас оккупирован. Не будем говорить, какое давление делается на каждого жителя Киева (судя по всему, Крыма), который просто вывесит свой флаг. Но Александр не стесняется и всегда подчеркивает, что он украинец, представляет Украину. Мы делаем все, чтобы он выигрывал все свои бои и всегда поднимал победный флаг Украины. За это ему большая благодарность — цитирует Кличко xsport.ua.