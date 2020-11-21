EURO.com.ua

Бокс

Хирн посоветовал Фьюри двигаться прямо к бою с Эй Джеем

отСергей Сумской

Ноя 21, 2020 ,

Промоутер Эдди Хирн посоветовал чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) не проводить промежуточный бой перед поединком с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

«Я не намерен слышать от Фьюри: «Нет, считаю, что буду биться в марте или апреле». Почему? Просто двигайся прямо к бою с Эй Джеем. Это будут те же сроки.

Послушайте, Фьюри не будет принимать мелкий поединок. Они даже не смогли собрать деньги, чтобы устроить ему бой в декабре, так что давайте дадим ему побольше денег. Давай устроим ему самый большой бой», – приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Джошуа и Фьюри согласовали проведение двух поединков в 2021 году

от Сергей Сумской

Похожая запись

Бокс

Хирн посоветовал Фьюри двигаться прямо к бою с Эй Джеем

Ноя 21, 2020 Сергей Сумской
Бокс

Рой Джонс: Тайсон очень вдохновляет меня

Ноя 20, 2020 Сергей Сумской
Бокс

Кличко заступился за Усика

Ноя 20, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три + четырнадцать =

Вы пропустили

Бокс

Хирн посоветовал Фьюри двигаться прямо к бою с Эй Джеем

Ноя 21, 2020 Сергей Сумской
Баскетбол

Барселона отказалась отпускать Пустового на игры сборной Украины

Ноя 21, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Опорник Ливерпуля практически вернулся в строй

Ноя 21, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Ман Сити интересуется форвардом Бенфики

Ноя 21, 2020 Сергей Сумской