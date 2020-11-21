Хирн посоветовал Фьюри двигаться прямо к бою с Эй Джеем

Промоутер Эдди Хирн посоветовал чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) не проводить промежуточный бой перед поединком с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

«Я не намерен слышать от Фьюри: «Нет, считаю, что буду биться в марте или апреле». Почему? Просто двигайся прямо к бою с Эй Джеем. Это будут те же сроки.

Послушайте, Фьюри не будет принимать мелкий поединок. Они даже не смогли собрать деньги, чтобы устроить ему бой в декабре, так что давайте дадим ему побольше денег. Давай устроим ему самый большой бой», – приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Джошуа и Фьюри согласовали проведение двух поединков в 2021 году