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Бокс

Дюбуа не победит Усика, — Дэвид Хэй

отСергей Сумской

Ноя 30, 2020

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй уверен, что британский боксер Даниэль Дюбуа (15-0, 14 КО) не готов противостоять украинцу Александру Усику (18-0, 13 КО).

По его словам, британец на данный момент не готов технически.

«Дюбуа не готов победить Александра Усика, хотя потенциально этот бой рассматривался следующим. Технически он пока не готов.

3-4 года – столько ему нужно готовиться к титульным боям», – приводит слова Хэя South London News.

Напомним, что Дюбуа рассматривался как возможный следующий соперник для Александра Усика.

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