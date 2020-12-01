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Бокс

Следующим соперником Долидзе станет Джон Аллан

отАндрей Огородник

Дек 1, 2020 , ,
Роман Долидзе

Украино-грузинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе на этой неделе проведет свой второй бой в рамках престижнейшего промоушена UFC.

6 декабря боец выйдет в октагон против представителя Бразилии Джона Аллана. Поединок состоится в рамках рамках UFC Fight Night.

Напомним, в первом своем бою Роман Долидзе победил россиянина Хадиса Ибрагимова в первом раунде UFC Fight Night 172 на Бойцовском острове.

Отметим, несмотря на то, что Роман Долидзе родился в Грузии, сам он неоднократно заявлял, что своими успехами он благодарен Украине, которую любит, как родную страну.

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