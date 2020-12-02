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Бокс

Эвандер Холифилд бросил вызов Майку Тайсону

отАндрей Огородник

Дек 2, 2020 ,

Легенды мирового бокса девяностых Майк Тайсон и Эвандер Холифилд могут в ближайшем будущем провести ещё один бой.

После того, как 54-летний Тайсон провел выставочный бой против Роя Джонса, о своем намерении встретиться с ним заявил Эвандер Холифилд, которому тот в свое время откусил кусок уха.

Больше никаких отговорок. Этот бой должен произойти ради нашего наследия. В субботу после боя с Джонсом ты сказал, что готов драться со мной, тогда подпиши контракт и выходи в ринг, Тайсон. Мир в ожидании, и сейчас все зависит только от тебя. Я готов!» – сказал Холифилд.

Напомним, Тайсон и Холифилд выходили на ринг в 1996 и 1997 году причем дважды «железный Майк» проигрывал.

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