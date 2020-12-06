Вс. Дек 6th, 2020

EURO.com.ua

Бокс

Роман Долидзе одержал вторую победу в UFC

отАндрей Огородник

Дек 6, 2020 , ,
Роман Долидзе

Известный грузинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе провел свой второй поединок под эгидой самого престижнейшего промоушена современности UFC.

В рамках бойцовского вечера UFC on ESPN 19, грузинский спортсмен был сильнее представителя Бразилии Джонна Аллана. Роман Долидзе одержал победу раздельным решением судей. Это вторая победа грузина в двух боях.

Напомним, несмотря на то, что Роман Долидзе имеет грузинское гражданство, большую часть своей жизни он провел в Украине и свою бойцовскую карьеру построил также здесь.

Похожая запись

Бокс

Роман Долидзе одержал вторую победу в UFC

Бокс

Эррол Спенс защитил титулы чемпиона WBC и IBF в полусреднем весе

Бокс

Эвандер Холифилд бросил вызов Майку Тайсону

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 × 3 =

Вы пропустили

Футбол

Соболь принял участие в победном матче Брюгге

Дек 6, 2020
Футбол

Четыре игрока покинули Агробизнес

Дек 6, 2020
Футбол

Кочергин — лучший игрок УПЛ по итогам ноября

Дек 6, 2020
Футбол

Кипрский середняк перехватит трансферную цель Динамо?

Дек 6, 2020