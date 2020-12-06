Роман Долидзе одержал вторую победу в UFC

Известный грузинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе провел свой второй поединок под эгидой самого престижнейшего промоушена современности UFC.

В рамках бойцовского вечера UFC on ESPN 19, грузинский спортсмен был сильнее представителя Бразилии Джонна Аллана. Роман Долидзе одержал победу раздельным решением судей. Это вторая победа грузина в двух боях.

Напомним, несмотря на то, что Роман Долидзе имеет грузинское гражданство, большую часть своей жизни он провел в Украине и свою бойцовскую карьеру построил также здесь.