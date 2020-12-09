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Бокс

Джошуа заявил, что не обязан отказываться от титулов

отСергей Сумской

Дек 9, 2020

Обладатель чемпионских поясов по версии IBF, WBA и WBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) заявил, что в будущем будет драться за абсолютного чемпиона.

«Я встречусь со своим претендентом, поэтому не обязан отказываться от титулов, поэтому я могу подраться за абсолюта.

Если бы я не хотел этого, я бы отказался от пояса IBF и взял бы более легкий бой. Люди хотят видеть поединок за звание неоспоримого чемпиона, поэтому мне приходится драться с крутыми парнями как Пулев, чтобы занять соответствующую позицию», – сказал британца в эфире Sky Sports.

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