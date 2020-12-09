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Бокс

WBC представил первую версию рейтинга бриджервейта

отАндрей Огородник

Дек 9, 2020 , ,
Александр Тесленко

Всемирный боксерский союз (WBC) обнародовал первую версию своего рейтинга в новой весовой категории, которая получила название бриджервейт.

В новую весовую категорию, которая была создана для того, чтобы уменьшить разрыв между тяжелым и супертяжелым весом, вошли боксеры, которые весят от 86,3 до 101, 5 кг. Стоить отметить, что в нем нашлось место и украинскому боксеру Александру Тесленко, который разместился на 18-ой позиции.

Лучшим в бриджервейте оказался колумбиец Оскар Ривас. Также в топ-10 представлены такие известные бойцы как Дмитрий Кудряшов и Брайант Дженнингс.

Рейтинг бриджервейта:

1. Оскар Ривас (Колумбия/Канада)

2. Риад Мери (Бельгия)

3. Кевин Лерена (ЮАР)

4. Дмитрий Кудряшов (Россия)

5. Евгений Романов (Россия)

6. Брайант Дженнингс (США)

7. Артур Шпилька (Польша)

8. Ален Бабич (Хорватия)

9. Джоэл Тамбве Джеко (Бельгия)

10. Шигабудин Алиев (Россия)

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