Брат Нурмагомедова начинает карьеру в UFC

Самый престижный промоушн современности UFC, несмотря на уход из спорта Хабиба не останется без семейства Нурмагомедовых.

По словах непобедимого российского чемпиона, в скором времени свою карьеру в UFC начнет его двоюродным брат Умар Нурмагомедов. Ожидается, что первый свой бой тот проведет 23 января, его соперником станет Сергей Морозов из Казахстана. Поединок пройдет в рамках вечера UFC 257.

Напомним, после смерти отца, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в UFC, пообещав больше не выходить в клетку.