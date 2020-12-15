Ср. Дек 16th, 2020

EURO.com.ua

Бокс

Ломаченко рассчитывает на реванш против Теофимо Лопеса

отАндрей Огородник

Дек 15, 2020 , ,
Василий Ломаченко

Несмотря на то, что сторона американского боксера всячески отвергает возможный реванш с украинским экс-чемпионом Василием Ломаченко, встреча между недавними соперниками все же имеет шанс состоятся.

По словам менеджера Ломаченко Эгиса Климаса, украинский боксер в будущем рассчитывает исключительно на бой против Лопеса и для этого намерен остаться в легком весе.

«Хоть Василий Ломаченко может сделать 59 кг, но бывший король pound-for-pound предпочитает остаться в легком весе и хочет реванша с Теофимо Лопесом»

Напомним, Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в ночь на 18 октября решением суддей, потеряв титул абсолютного чемпиона мира.

Похожая запись

Бокс

Ломаченко рассчитывает на реванш против Теофимо Лопеса

Бокс

Бой между Усиком и Джошуа может состояться уже весной

Бокс

Джошуа – Пулев: где и когда смотреть бой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

8 − 3 =

Вы пропустили

Футбол

Талгат Байсуфинов возглавил сборную Казахстана

Дек 15, 2020
Бокс

Ломаченко рассчитывает на реванш против Теофимо Лопеса

Дек 15, 2020
Хоккей

Названы лучшие игроки недели в УХЛ

Дек 15, 2020
Футбол

Ушел из жизни бывший тренер киевской «Оболони»

Дек 15, 2020