Ломаченко рассчитывает на реванш против Теофимо Лопеса

Несмотря на то, что сторона американского боксера всячески отвергает возможный реванш с украинским экс-чемпионом Василием Ломаченко, встреча между недавними соперниками все же имеет шанс состоятся.

По словам менеджера Ломаченко Эгиса Климаса, украинский боксер в будущем рассчитывает исключительно на бой против Лопеса и для этого намерен остаться в легком весе.

«Хоть Василий Ломаченко может сделать 59 кг, но бывший король pound-for-pound предпочитает остаться в легком весе и хочет реванша с Теофимо Лопесом»

Напомним, Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в ночь на 18 октября решением суддей, потеряв титул абсолютного чемпиона мира.