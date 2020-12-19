Геннадий Головкин нокаутировал Камила Шеремету

Несмотря на статус одного из самых перспективных боксеров среднего веса, Камиль Шеремета не сумел составить должной конкуренции чемпиону IBF и IBO в среднем весе Геннадию Головкину.

Коронавирус, который перенес перед боем казахский боксер не повлиял на его мастерство. Преимущество Головкина было подавляющее и по ходу поединка он четырежды отправлял своего соперника в нокдаун. Решающим стал восьмой раунд, в котором тренера Шереметы отказались выпускать своего подопечного на бой.

Напомним, в предыдущем бою Геннадий Головкин победил украинского боксера Деревянченко.