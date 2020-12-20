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Бокс

Сауль Альварес готов провести бой с Головкиным

отАндрей Огородник

Дек 20, 2020 , ,
Сауль Альварес

Один из лучших боксеров современности Сауль Альварес, который вчера в очередной раз провел защиту титула чемпиона WBС и WBA в суперсреднем весе, рассказал о своей следующей цели.

По словам мексиканского чемпиона, в ближайшее время он не против провести ещё один бой против Геннадия Головкина, который на днях также провел защиту титула, победив нокаутом Камила Шеремету.

«Я хочу драться с лучшими. Если представится возможность принять бой с Головкиным, я приму его. Я показал, что готов драться с лучшими», – сказал Альварес.

Напомним, предыдущие два боя между соперниками завершились победой мексиканца и ничьей.

от Андрей Огородник

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