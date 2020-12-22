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Бокс

Ломаченко может вернуться в первый легкий вес

отСергей Сумской

Дек 22, 2020

Менеджер украинского бывшего чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Эгис Климас сообщил, что его клиент может сменить весовую категорию.

По его словам, все будет зависеть от обстоятельств.

«Есть вероятность, что мы вернемся в первый легкий вес, ситуация зависит от обстоятельств. Если мы сможем организовать хороший бой в легком весе, тогда Лома предпочтет остаться. Если же нет, тогда мы уйдем», – приводит слова Климаса Boxіng Scene.

Также он добавил, что в первом легком, как и в легком дивизионах, есть хорошие имена.

от Сергей Сумской

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