Гарсия: Канело сильно впечатлил

Американский полусредневес Майки Гарсия (40-1, 30 КО) оценил победу чемпиона WBС и WBA в суперсреднем весе Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО) над бывшим чемпионом мира Каллумом Смитом (27-1, 19 КО).

По его словам, Альварес выступил очень хорошо, и он прошел всю дистанцию.

«Канело проделал отличную работу, он сильно впечатлил. Он резал углы, подбирался на ближнюю дистанцию, выбрасывал тяжелые удары по корпусу и голове Смита. Это было отличное выступление от Канело», – сказал Гарсия в интервью ютуб-каналу FightHype.com.

Напомним, Канело победил Смита единогласным решением судей и завоевал титулы WBA и WBC в суперсреднем весе.