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Бокс

Али Башир: Не думаю, что Усика тренирует отец Ломаченко

отСергей Сумской

Дек 29, 2020

Бывший тренер супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Джеймс Али Башир  считает, что вряд ли Александра Усика тренирует отец Василия Ломаченко.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу BWTM SPORTS & GAMING.

«Я не думаю, что Усика тренирует отец Ломаченко. Но я могу быть старым в сравнении с папой Ломаченко. Я почти гожусь ему в отцы. Возраст для меня не имеет значения, главное – твои достижения в твоем возрасте», – сказал Али Башир.

Добавим, с 2018 года Усик работает под руководством Юрия Ткаченко.

от Сергей Сумской

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