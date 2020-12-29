Али Башир: Не думаю, что Усика тренирует отец Ломаченко

Бывший тренер супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Джеймс Али Башир считает, что вряд ли Александра Усика тренирует отец Василия Ломаченко.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу BWTM SPORTS & GAMING.

«Я не думаю, что Усика тренирует отец Ломаченко. Но я могу быть старым в сравнении с папой Ломаченко. Я почти гожусь ему в отцы. Возраст для меня не имеет значения, главное – твои достижения в твоем возрасте», – сказал Али Башир.

Добавим, с 2018 года Усик работает под руководством Юрия Ткаченко.