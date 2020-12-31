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Бокс

Ломаченко: Гарсия боялся высунуть голову в спарринге

отСергей Сумской

Дек 31, 2020 ,

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) напомнил, что он спаринговался с Райаном Гарсией. По его словам, соперник был полностью разбит.

«И что он там рассказывает, после спарринга написал в твиттере, что у нас была война. Это вообще не отображает реальности. Он просто забыл, что я все свои спарринги записываю, у меня видео есть», — сказал боксер в интервью SNOWQUEENLA.

Также он добавил, что если бы был хайпожором – выкинул бы видео в интернет этой «войны».

«Он в окопе сидел всю войну и боялся высунуть голову», — добавил он.

от Сергей Сумской

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