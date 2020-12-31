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Бокс

Ломаченко раскрыл, с кем бы хотел выйти в ринг

отСергей Сумской

Дек 31, 2020

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) назвал боксера, который является лучшим в его весовой категории.

По словам украинца, ему сложно судить, так как он не боксировал ни с Дэвином Хэйни, ни с Джервонтой Дэвисом.

«Мне больше нравится Дэвис, потому что он агрессивнее. И он левша, мне нравится с ними боксировать.

Это если мы говорим, кого бы я выбрал на следующий бой. Если бы у меня была такая возможность. Мол, давайте с ним – давай. И организовали бы поединок. Я бы выбрал его», — приводит слова боксера SNOWQUEENLA.

от Сергей Сумской

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