Александр Усик в числе лучших боксеров 2020 года

Несмотря на первые шаги в супертяжелом весе и лишь два поединка в элитной весовой категории, украинский боксер Александр Усик остается в ТОПе среди боксеров.

Авторитетное издание Givemesport составило рейтинг лучших боксеров 2020 года вне зависимости от весовой категории. Среди 15 лучших боксеров нашлось место Усику, который занял 12 позицию. Среди боксеров супертяжеловесов украинец идет на четвертом месте.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

Топ-15 лучших боксеров 2020 года:

1. Тайсон Фьюри;

2. Теофимо Лопес;

3. Эррол Спенс;

4. Джервонта Дэвис;

5. Энтони Джошуа;

6. Сауль Канело Альварес;

7. Наойя Иноуэ;

8. Александр Поветкин;

9. Роман Гонсалес;

10. Теренс Кроуфорд;

11. Джо Джойс;

12. Александр Усик;

13. Джермелл Чарло;

14. Джермалл Чарло;

15. Геннадий Головкин.