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Бокс

Усик не давал согласия на проведение боя Фьюри — Джошуа

отСергей Сумской

Янв 11, 2021 ,

Гендиректор K2 Promotions Александр Красюк сообщил, что Александр Усик (18-0-0, 13 KO) не давал согласия на проведения боя между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Он напомнил, что на сегодняшний день Усик остается обязательным претендентом на титул WBO.

«Усик сейчас в хорошей форме, он успешно восстановился после последнего боя и с нетерпением ждет возможности побороться за титул весной. Нетитульный бой даже не обсуждался, и я надеюсь, даже не будет обсуждаться», – приводит слова Красюка Sky Sports.

Напомним, Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа.

от Сергей Сумской

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