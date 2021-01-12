Эдди Хирн назвал лучшего легковеса в мире

Промоутер Эдди Хирн назвал чемпиона по версии WBC в легком весе Дэвина Хэйни (25-0, 15 КО) лучшим легковесом в мире.

Однако он считает, что есть много вопросов без ответов по поводу этого спортсмена.

«Я верю, что он – лучший легковес в мире, но ему нужно доказать это. Это разочаровывает Дэвина, он хочет проводить большие поединки.

Не забывайте, что он уступил WBC, чтобы сразиться с Ломаченко, чтобы стать обязательным претендентом, и теперь нам нужен прорывной бой», – приводит слова Хирна Boxing Scene.