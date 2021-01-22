МакГрегор — Пуарье: превью, мнение букмекеров, трансляция

На UFC 257 Конор МакГрегор проведет бой-реванш против Дастина Пуарье. Когда скандальный ирландец входит в клетку, всегда становится жарко, и так и должно быть на этот раз. МакГрегор заявляет, что ему нужно всего 60 секунд, чтобы победить американца. Как же будет в реальности узнаем утром в воскресенье.

Важность бой

UFC 257 состоится в Абу-Даби 23 января 2021 года. Его изюминкой станет поединок Конора МакГрегора и Дастина Пуарье. Они оба дрались друг с другом в 2014 году, и тогда в 1-м раунде 32-летний ирландец одержал победу. МакГрегор победил техническим нокаутом перед в Лас-Вегасе.

Каждое выступление МакГрегора на UFC вызывает огромный интерес. The Notorious дерется не так часто, как раньше, поэтому его драк ждут с нетерпением. Конор МакГрегор экстравагантен и непредсказуем, но, прежде всего, он также великий боец ​​ММА. Дастина Пуарье ждет непростая задача.

Конор МакГрегор уже трижды объявлял о завершении карьеры — последний раз он делал это в июне прошлого года. Для многих он является иконой мирового ММА, поэтому UFC 257 в Абу-Даби обязательно будет иметь неповторимую атмосферу.

МакГрегор

Конор МакГрегор — ирландский боец ​​ММА, на счету которого 26 профессиональных боев. Он выиграл выиграл 22 поединка, 19 из которых — нокаутом. Всего Макгрегор проиграл четыре раза.

32-летний боец последний раз дрался ровно год назад на UFC 246. В Лас-Вегасе он победил Дональда Серроне техническим нокаутом. Таким образом, МакГрегор вернулся на победную тропу после поражения в 2018 году от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ирландец долгое время в своей карьере был без поражений. Макгрегор не проигрывал в 2011-2016 годах, хотя провел 15 схваток.

The Notorious был чемпионом UFC в двух весовых категориях: легкой и полулегкой. Его боксерские навыки — самая сильная сторона. Достаточно сказать, что в 2017 году МакГрегор провел боксерский поединок с Флойдом Мэйвезером-младшим. Поединок проходил без разделения на весовые категории, и американский боксер победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

Пуарье

Дастин Пуарье на год младше Конора МакГрегора. Американец по кличке «Бриллиант» провел 31 поединок. У него 25 побед, в том числе 12 нокаутом. Он проиграл пять раз. Что общего между Макгрегором и Пуарье? Они оба дрались с Хабибом Нурмагомедовым и оба проиграли. Интересно, что и американец, и ирландец завершили поединок с россиянином в четвертом раунде.

Пуарье, конечно, гораздо менее успешный боец. В 2019 году он ненадолго держал временный чемпионский пояс UFC в легком весе. Последний поединок «Бриллианта» провел в июле прошлого года, в котором Дэн Хукер по решению судей победил. С момента поражения от МакГрегора в 2014 году Дастин провел 12 боев, из которых выиграл 10.

Мнение букмекеров

Кто является фаворитом UFC 257? По мнению букмекеров это Конор МакГрегор. По их мнению ирландец имеет большое преимущество перед соперником из США. На победу МакГрегора можно поставить с коэффициентом 1,35, а на победу Дастина Пуарье — коэффициент 3,25. Разница очевидна и преимущество в пользу ирландца.

Трансляция

В прямом эфире UFC 257 можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Начало в 5:00 по Киеву.