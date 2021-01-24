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Бокс

Дастин Порье уничтожил Конора Макгрегора

отАндрей Огородник

Янв 24, 2021 , ,
Дастин Порье

Самый ожидаемый бой UFC начала года оставил после себя весьма неоднозначные впечатление. Возвращение на ринг легендарного ирландца принесло скорее разочарование, чем ожидаемую эйфорию.

Несмотря на неплохой старт, где Конор Макрегор был определено лучше Дастина Порье, первая половина второго раунде превратилась в настоящее избиение экс-чемпиона. Серия ударов и лоукиков сыграли злую роль с Конором Магрегором, который не устоял на ногах во втором раунде.

После победы Дастина Порье, сейчас между бойцами равенство в очных встречах 1:1 и американский боец не скрывает своего желания провести третий, решающий бой.

от Андрей Огородник

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