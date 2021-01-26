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Бокс

Постол: Готов встретиться с Теофимо Лопесом

отСергей Сумской

Янв 26, 2021 ,

Украинский полусредневес Виктор Постол (31-3, 12 КО) хотел бы провести бой против абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

По словам спортсмена, ему было бы удобно отбоксировать с этим оппонентом.

«Я не против, чтобы Лопес, когда перейдет в 63 кг, сказал: «Давайте я с Постолом отбоксирую». Я готов с ним встретиться. Я думаю, мне было бы удобно с ним боксировать», — заявил Постол в интервью ютуб-каналу «Боксерская ПРАВДА».

Также он добавил, что Рамирес сломает Лопеса, так как ему нужна акклиматизация.

от Сергей Сумской

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