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Бокс

Чисора хочет поединок с Паркером

отСергей Сумской

Янв 28, 2021

Супертяжеловес из Великобритании Дерек Чисора (32-10, 23 КО) сообщил, что хотел бы провести бой против бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера (27-2, 21 КО).

«Не секрет, что я хочу драться с Паркером. Я подписал контракт на бой, улетел в лагерь в Лос-Анджелес, но Паркер струсил и заявил, что укус паука стал причиной, по которой он не может выйти со мной в ринг», – приводит слова Чисоры Sky Sports.

По его слова, если фанаты бокса хотят увидеть этот бой, то он готов это сделать.

Напомним, поединок между Паркером и Чисорой должен был состояться 26 октября 2019 года, но тогда Паркер отказался от боя из-за болезни.

от Сергей Сумской

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