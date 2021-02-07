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Бокс

Белью: Усик победит всех, кроме Джошуа и Фьюри

отСергей Сумской

Фев 7, 2021

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью считает, что украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) не сможет победить титанов супертяжелого дивизиона.

«Я считаю, что габариты определяют его успех в супертяжелом весе. Так что мое мнение, что Усик победит всех, кроме двух монстров – Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри», — приводит слова британца Boxing News 24 .

По его словам, Тайсон способен загнать Усика в неловкое положение, ему будет просто не комфортно работать, а Джошуа оставит его без главных козырей.

от Сергей Сумской

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