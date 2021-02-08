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Бокс

Усик: Патриотизм? За ним прячутся грязные люди. Я — сын своей страны

отАндрей Огородник

Фев 8, 2021 , ,

Один из лучших боксеров современности Александр Усик рассказал считает ли он себя патриотом.

Неоднозначная позиция по Крыму, приверженность к церкви Московского Патриархата боксера перечеркнула для многих украинцев все достижения, которые Усик завоевал для страны под желто-синим флагом.

Патриотизм? За ним прячутся грязные люди. Я — сын своей страны, обожаю ее и люблю. Мне предлагали много раз и немаленькие суммы для того, чтобы я поменял гражданство. Пять или шесть стран давали прям нормальный кеш. Но не все же за деньги можно купить. Я люблю свою страну, стараюсь развивать ее. Стараюсь в спорте ее прославлять, строю тут бизнес, с которого буду платить налоги. Хочу здесь жить, чтобы тут жили мои дети».

Напомним, Александр Усик в мае прошлого года был включен в базу Миротворца.

от Андрей Огородник

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