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Бокс

Тайсон – Холифилд проведут третий бой

отСергей Сумской

Фев 9, 2021 ,

Американский боксер Заб Джуда заявил, что следующим оппонентом Майка Тайсона станет бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд.

По его словам, стороны все согласовали и подписали договор.

«Майк Тайсон против Эвандера Холифилда: часть третья – потрясающе. Меня в этом поединке интересует все, нужно посмотреть первые два их боя, и нет никаких сомнений, почему захочется посмотреть их третью встречу в ринге», — приводит слова Заба metro.co.uk.

Также он добавил, что Майк и Эвандер тренируются ежедневно и проведут отличный бой в третий раз.

По данным СМИ, шейхи из Дубая готовы заплатить 200 миллионов фунтов стерлингов за организацию поединка.

от Сергей Сумской

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