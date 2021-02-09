Тайсон – Холифилд проведут третий бой

Американский боксер Заб Джуда заявил, что следующим оппонентом Майка Тайсона станет бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд.

По его словам, стороны все согласовали и подписали договор.

«Майк Тайсон против Эвандера Холифилда: часть третья – потрясающе. Меня в этом поединке интересует все, нужно посмотреть первые два их боя, и нет никаких сомнений, почему захочется посмотреть их третью встречу в ринге», — приводит слова Заба metro.co.uk.

Также он добавил, что Майк и Эвандер тренируются ежедневно и проведут отличный бой в третий раз.

По данным СМИ, шейхи из Дубая готовы заплатить 200 миллионов фунтов стерлингов за организацию поединка.