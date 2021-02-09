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Бокс

Теофимо Лопес-старший: сообщил, чем Ломаченко помог его сыну

отСергей Сумской

Фев 9, 2021 , ,

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший заявил, что поединок против украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) помог его сыну стать лучше.

По его словам, скоро все увидят другого Теофимо Лопеса.

«Бой с Ломаченко нам очень помог. Эти засранцы находятся позади, они не понимают, что мы становимся лучше. Это будто окончить школу, когда ты все еще юниор.

Мы уже добились прогресса. Люди не понимают, что когда ты идешь на риск, то становишься лучше. Бой с Ломой сделал нас лучше», – заявил Лопес-старший в интервью Johnny’s Fight Palace.

Напомним, что в октябре прошлого Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу.

от Сергей Сумской

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