Далакян в мае вернется на ринг

Известный украинский боксер в наилегчайшем весе Артем Далакян готовится к возвращению на ринг.

Менеджер украинского чемпиона WBA Дмитрий Елисеев дал прогноз относительно даты будущего поединка.

«Думаю, что весной состоится бой. Скорее всего, в конце весны, в мае планируется. Из-за пандемии не только объединительный, а вообще любой бой сложно организовать. Тренировочный процесс даже, спарринг-партнеров пригласить. Сейчас даже у больших промоутеров шоу убыточные, все минусуют.

WBA не настаивает на том, чтобы он отстаивал титул. Они понимают ситуацию. Хотя уже по срокам, можно сказать, просрочено. Нам все равно где боксировать. Главное, чтобы бой состоялся»

Напомним, Артем Далакян в последний раз выходил на ринг 8 февраля прошлого года. Бой против Хосбера Переса стал для украинца четвертой защитой титула чемпиона мира.