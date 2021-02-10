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Бокс

Лопес: Мы сделали так, что победа над Ломаченко выглядела легкой

отСергей Сумской

Фев 10, 2021 ,

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) отметил что после победы над украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) заявил, что получил много уважения.

«Люди говорят мне, что я плохой парень. То, что я сделал, непросто провернуть с бойцом pound-for-pound вроде Ломаченко, но мы сделали так, что это выглядело легко», – приводит слова Лопеса ESPN.

Также он добавил, что все однозначно стало по-другому.

«Безусловно, у меня появилось намного больше фанов. Приятно видеть, что это все появилось благодаря моим достижениям», — добавил он.

от Сергей Сумской

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