Лопес: Мы сделали так, что победа над Ломаченко выглядела легкой

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) отметил что после победы над украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) заявил, что получил много уважения.

«Люди говорят мне, что я плохой парень. То, что я сделал, непросто провернуть с бойцом pound-for-pound вроде Ломаченко, но мы сделали так, что это выглядело легко», – приводит слова Лопеса ESPN.

Также он добавил, что все однозначно стало по-другому.

«Безусловно, у меня появилось намного больше фанов. Приятно видеть, что это все появилось благодаря моим достижениям», — добавил он.