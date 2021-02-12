Накатани — следующий соперник Ломаченко?

Украинский экс-чемпион мира Василий Ломаченко летом готовится вернуться в большой бокс.

По словам Боба Арума, вероятная дата следующего поединка украина июнь месяц. Сейчас ему активно ищут соперника, которым вероятней всего станет японский боксер Масайоши Накатани.

«Мы говорили с Ломаченко. Мы нацелены на его возвращение в начале лета. Ломаченко устал драться в пузырях. Он отлично продает билеты, поэтому мы считаем, что сможем устроить ему бой в начале лета в США.

Возможно, его соперником станет парень из Японии – Накатани, который нокаутировал Вердехо и прошел всю дистанцию с Лопесом. Накатани – легковес с очень тяжелым ударом. Мы рассматриваем его как соперника для Ломаченко», – сказал Арум в интервью ютуб-каналу iFL TV.

Напомним, бой между Лопесом и Накатани завершился победой американца решением суддей.