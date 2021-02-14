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Бокс

Ричард Комми нокаутировал Джексона Маринеса

отАндрей Огородник

Фев 14, 2021 , ,
Ричард Комми

Известный ганский боксер Ричард Комми, который в свое время владел поясом чемпиона мира в легком весе по версии IBF победой вернулся на профи-ринг.

После поражения от Теофимо Лопеса, которое боксер потерпел ещё в декабре 2019 года, более года Ричард Комми не появлялся в ринге. Первым его соперником стал кубинский боксер Джексон Маринес (19-2, 7 KO), с которым тот не испытал большим проблем.

Если после первого нокдауна Мартинес сумел подняться на ноги, то второй, в шестом раунде, стал для него определяющим. Судьи зафиксировали победу Комми техническим нокаутом.

от Андрей Огородник

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