EURO.com.ua

Бокс

Джошуа очень хочет бой против Фьюри

отСергей Сумской

Фев 24, 2021 ,

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) хотел бы провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

По его словам, стороны работают над июнем в качестве ориентировочной даты.

«Если Тайсон настроен серьезно, а я думаю, что это так, он будет знать, куда пойти, чтобы найти босса.

Я готов. Я действительно с нетерпением жду соревнования – все, что я хочу делать, это драться», – приводит слова Джошуа Sky Sports.

Также он добавил, что хотел бы завоевать пояс соперника.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Бокс

Джошуа очень хочет бой против Фьюри

Фев 24, 2021 Сергей Сумской
Бокс

Бой Фрэмптон – Херринг пройдет 3 апреля

Фев 23, 2021 Сергей Сумской
Бокс

Денис Беринчик узнал своего следующего соперника

Фев 22, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 + 8 =

Вы пропустили

Футбол

Украинский талант продлил контракт с чешским середняком

Фев 25, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Олимпик уволил Климовского?

Фев 25, 2021 Андрей Огородник
Бокс

Джошуа очень хочет бой против Фьюри

Фев 24, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Матвиенко заявил, что у Шахтера нет усталости

Фев 24, 2021 Сергей Сумской