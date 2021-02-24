Джошуа очень хочет бой против Фьюри

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) хотел бы провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

По его словам, стороны работают над июнем в качестве ориентировочной даты.

«Если Тайсон настроен серьезно, а я думаю, что это так, он будет знать, куда пойти, чтобы найти босса.

Я готов. Я действительно с нетерпением жду соревнования – все, что я хочу делать, это драться», – приводит слова Джошуа Sky Sports.

Также он добавил, что хотел бы завоевать пояс соперника.