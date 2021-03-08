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Бокс

Усик желает провести бой против Джойса в Украине

отАндрей Огородник

Мар 8, 2021 ,
Александр Усик

Украинские любители бокса в этом году могут получить возможность воочию лицезреть за боем украинского чемпиона Александра Усика, который в течении последних лет боксировал исключительно заграницей.

Свой ближайший бой Усик должен провести против Джо Джойса, причем его команда активно работает над тем, чтобы поединок состоялся в Украине.

«Где будет бой? Очень бы хотелось провести его на родине – в Киеве или в любом другом городе, но на территории Украины. Это было бы большим праздником для нашей страны. Надо работать в этом направлении не только одному мне, но и еще и большой команде.

Отметим, для Усика поединок против Джойса станет третьим в супертяжелом весе.

от Андрей Огородник

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