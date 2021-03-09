Джошуа – Усик: Красюк назвал условие, при котором назначат бой

Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк сообщил, что бой подопечного против Энтони Джошуа таки может пройти, но при одном условии.

По его словам, все буде зависть от того, смогут ли договориться Джошуа и Фьюри относительно поединка.

«Бой Джошуа – Фьюри до сих пор не объявлен. Без его объявления не существует юридических оснований объявлять поединок Джойс – Усик за временного чемпиона.

А в случае, если стороны Джошуа и Фьюри так и не придут к соглашению, WBO будет вынуждена объявить бой Джошуа – Усик. Поэтому должны ждать, пока сложатся все пазлы», – приводит слова Красюка «Чемпион».