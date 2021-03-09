В конце года может состояться бой между Уайлдером и Руисом

Под конец 2021 года на любителей бокса может ожидать интереснейшее противостояние двух бывших чемпионов мира в супертяжелом весе.

Как сообщает портал World Boxing News ссылаясь на слова промоутера Эла Хэймона на платформе pay-per-view ожидается бой между Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) и Энди Руисом (33-2, 22 КО).

Напомним, в недалеком прошлом звезды мирового бокса в последнее время громкими победами не отличались. Энди Руис вообще не боксировал после поражения от Энтони Джошуа в 2019 году, а Деонтей Уайлдер почти год отдыхал после поражения Тайсону Фьюри.