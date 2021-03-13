Руис хочет провести бой с Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший (33-2, 22 КО) хотелбы выйти в ринг против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

По словам спортсмена, ему нужен этот зеленый пояс.

«Все говорят о поединке с Уайлдером, поэтому я хочу с ним драться. Также меня интересует возможность разделить ринг с Фьюри. Я знаю, что Джошуа будет драться с Фьюри, но мне нужен этот зеленый пояс WBC.

Я владел всеми поясами в супертяжелом весе, кроме этого пояса», – приводит слова Руис Boxing News 24/7.

Ранее СМИ сообщали, что 24 апреля Энди Руис проведет бой против Криса Арреолы.