У Джойса очень ждут бой против Усика

Менеджер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сэм Джонс сообщил относительно организации поединка против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

Он напомнил, что бой Джойс – Усик был анонсирован за временный титул, но Джо предпочел бы подраться за полноценный пояс.

«Джо находится в отличном положении, он никуда не денется. И мы твердо уверены в том, что в следующем бою подеремся с Усиком.

Если бой уйдет на промоутерские торги, то так тому и быть. Джо готовится к бою с Усиком. Он спарринует с тремя бойцами одновременно. Я задел людей, когда написал в Twitter: «Усик спаррингует с двумя бойцами, а Джо – с четырьмя». Это была шутка, но Джо готовится к поединку с Усиком», – сказал Джонс в интервью ютуб-каналу iFL TV.