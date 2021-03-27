Ломаченко не будет гоняться за Лопесом

Менеджер Эгис Климас заявил, что в ближайшее время украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вернется в ринг.

По его словам, на данный момент ведутся переговоры и в скором будущем будет объявлена дата боя.

«Реванш с Лопесом интересен, хотелось бы, но мы гоняться за ним не будем. Мы пробовали гоняться за Салидо, ничего не получилось. Время терять не будем. Есть хорошие другие ребята», – сказал Климас в интервью youtube-каналу FightSpace.

Напомним, 18 октября Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.