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Бокс

Ломаченко не будет гоняться за Лопесом

отСергей Сумской

Мар 27, 2021 ,

Менеджер Эгис Климас заявил, что в ближайшее время украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вернется в ринг.

По его словам, на данный момент ведутся переговоры и в скором будущем будет объявлена дата боя.

«Реванш с Лопесом интересен, хотелось бы, но мы гоняться за ним не будем. Мы пробовали гоняться за Салидо, ничего не получилось. Время терять не будем. Есть хорошие другие ребята», – сказал Климас в интервью youtube-каналу FightSpace.

Напомним, 18 октября Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.

от Сергей Сумской

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