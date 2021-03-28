Франсис Нганну — новый чемпион UFC в супертяжелом весе

Сегодня ночью элитный весовой дивизион престижнейшего промоушена UFC получил нового короля.

Камерунский боец смешанных единоборств, в поединке против Стипе Миочича в главном бою UFC 260 сумел одержать победу, тем самым став новым чемпионом UFC в супертяжелом весе. 34-летний Нганну одержал победу в начале второго раунда, тем самым взяв реванш за поражение трехлетней давности.

Стоить отметить, что для камерунского бойца вчерашняя победа стала пятой кряду, причем на пути к чемпионскому титулу он побеждал таких известных бойцов, как Кейн Веласкес и Жуниор Дос Сантос.