Поветкин без шансов уступил Уайту

Британский боксер Диллиан Уайт более чем уверенно взял реванш за августовское поражение от российского боксера Александра Поветкина.

Сегодня ночью, в бою за титул «временного» чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Уайт не оставил Поветкину ни единого шанса. Завладев инициативой в первом раунде британец дожал своего соперника в четвертом раунде отправив в эффектный нокаут, завоевав титул временного чемпиона мира.

Стоить отметить, что поражение от Уайта стало для Поветкина третьим в карьере, ранее он проигрывал Владимиру Кличко и Энтони Джошуа.