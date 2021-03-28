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Бокс

Поветкин без шансов уступил Уайту

отАндрей Огородник

Мар 28, 2021 , ,
Диллиан Уайт

Британский боксер Диллиан Уайт более чем уверенно взял реванш за августовское поражение от российского боксера Александра Поветкина.

Сегодня ночью, в бою за титул «временного» чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Уайт не оставил Поветкину ни единого шанса. Завладев инициативой в первом раунде британец дожал своего соперника в четвертом раунде отправив в эффектный нокаут, завоевав титул временного чемпиона мира.

Стоить отметить, что поражение от Уайта стало для Поветкина третьим в карьере, ранее он проигрывал Владимиру Кличко и Энтони Джошуа.

от Андрей Огородник

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