Теофимо Лопес: Спасибо, Лома. Пошел ты, но спасибо

Известный американский боксер Теофимо Лопес неоднозначно поблагодарил своего недавнего соперника Василия Ломаченко.

Обыграв в октябре прошлого года украинского боксера, американец стал абсолютным чемпионом мира.

Я стал сильнее во многом из-за оппозиции и объема знаний, которые я получил от Ломаченко. Я выношу уроки из всех своих боев, так и против Ломаченко. Я многому научился. Мы уже знали, чем будем заниматься в тренировочном лагере и в поединке, но есть хорошие вещи, которые я у него взял и добавил себе.

Так что спасибо, Лома. Пошел ты, но спасибо

Напомним, ранее сообщалось, что Василия Ломаченко может вернуться в ринг в начале июля этого года.