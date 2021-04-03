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Бокс

Игорь Шевадзуцкий проведет бой против Рамази Гогиашвили

отАндрей Огородник

Апр 3, 2021 ,
Игорь Шевадзуцкий

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий, который не так давно перешел на профессиональный уровень, 11 апреля проведет свой очередной бой на профи-ринге.

Как сообщает страница Top Boxing Generation в инстаграме, соперником украинского супертяжеловеса станет представитель Грузии Рамази Гогиашвили (14-31-1, 6 КО). Для украинского боксера этот поединок станет седьмым в карьере, пока у Шевадзуцкого шесть побед в шести боях, причем все были завершены досрочно.

Напомним, Игорь Шевадзуцкий дебютировал на профессиональном ринге в июне 2019 года. Крайний свой поединок уроженец Кривого Рога провел 6 марта, тогда он победил белоруса Александра Няхайчика (1-6, 0 КО).

от Андрей Огородник

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