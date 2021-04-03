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Бокс

Порье и Макгрегор проведут третий поединок

отАндрей Огородник

Апр 3, 2021 , ,
Конор Макгрегор

В июле этого года на поклонников боев смешанных единоборств ожидает третья серия противостояния известнейших бойцов UFC Дастина Порье и Конора Макгрегора.

По информации журналиста Ариэль Хельвани на днях американский боец подтвердил свою готовность провести бой против ирландского экс-чемпиона, причем, Конор ещё раньше поставил подпись под контрактом на следующий бой. Встреча ожидается 10 июля, в рамках вечера UFC 264.

Напомним, бойцы уже дважды встречались в октагоне, по личным встречам у них ничья 1:1.

от Андрей Огородник

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