Порье и Макгрегор проведут третий поединок

В июле этого года на поклонников боев смешанных единоборств ожидает третья серия противостояния известнейших бойцов UFC Дастина Порье и Конора Макгрегора.

По информации журналиста Ариэль Хельвани на днях американский боец подтвердил свою готовность провести бой против ирландского экс-чемпиона, причем, Конор ещё раньше поставил подпись под контрактом на следующий бой. Встреча ожидается 10 июля, в рамках вечера UFC 264.

Напомним, бойцы уже дважды встречались в октагоне, по личным встречам у них ничья 1:1.