Тейлор назвал бой с Рамиресом самым большим в карьере

Чемпион WBA и IBF в первом полусреднем весе Джош Тейлор (17-0, 13 КО) в преддверии боя против обладателя титулов WBC и WBO Хосе Рамиреса (26-0, 17 КО) заявил, что не чувствует никакого давления и готовился к этому моменту всю свою жизнь.

«Этот бой с Рамиресом – мечта. Если бы вы спросили любого бойца на планете, хотел бы он принять участие в подобном поединке, то он бы вам сказал то же самое.

Это действительно самый большой бой в моей карьере. Я работал над этим всю свою сознательную жизнь, и я абсолютно в восторге», – приводит слова Тейлора Boxing Scene.

Напомним, бой Тейлора и Рамиреса пройдет 22 мая.