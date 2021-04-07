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Бокс

Два украинских боксера попали в ТОП рейтинга от The Ring

отАндрей Огородник

Апр 7, 2021 , ,
Василий Ломаченко

Несмотря на то, что в последнее время лучшие украинские боксеры Василия Ломаченко и Александр Усик громкими победами не отличались, они продолжают входить в ТОПы мирового бокса.

Авторитетное издание The Ring составило рейтинг боксеров вне весовых категорий, в котором нашлось место и украинцам. Александр Усик занял четвертое место в рейтинге, в то время, как Ломаченко идет на восьмом. Интересно, что шестым идет недавний обидчик украинца Теофимо Лопес.

Рейтинг P4P от The Ring:

  1. Сауль Альварес (Мексика)
  2. Наойя Инуэ (Япония)
  3. Теренс Кроуфорд (США)
  4. Александр Усик (Украина)
  5. Эррол Спенс (США)
  6. Теофимо Лопес (США)
  7. Хуан Франциско Эстрада (Мексика)
  8. Василий Ломаченко (Украина)
  9. Джош Тейлор (Великобритания)
  10. Казуто Иока (Япония)

от Андрей Огородник

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