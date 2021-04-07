Два украинских боксера попали в ТОП рейтинга от The Ring

Несмотря на то, что в последнее время лучшие украинские боксеры Василия Ломаченко и Александр Усик громкими победами не отличались, они продолжают входить в ТОПы мирового бокса.
Авторитетное издание The Ring составило рейтинг боксеров вне весовых категорий, в котором нашлось место и украинцам. Александр Усик занял четвертое место в рейтинге, в то время, как Ломаченко идет на восьмом. Интересно, что шестым идет недавний обидчик украинца Теофимо Лопес.
Рейтинг P4P от The Ring:
- Сауль Альварес (Мексика)
- Наойя Инуэ (Япония)
- Теренс Кроуфорд (США)
- Александр Усик (Украина)
- Эррол Спенс (США)
- Теофимо Лопес (США)
- Хуан Франциско Эстрада (Мексика)
- Василий Ломаченко (Украина)
- Джош Тейлор (Великобритания)
- Казуто Иока (Япония)